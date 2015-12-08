"ДНР" передала Украине 20 осужденных из Енакиевской колонии (фото)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

«Нами осуществлена очередная передача осужденных из исправительной колонии с временно неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области, где на сегодня сложилась чрезвычайно сложная ситуация – отсутствует отопление, разрушена столовая, медицинская помощь не предоставляется. Это уже вторая попытка эвакуировать осужденных из указанного исправительного учреждения. К сожалению, в прошлом году нам это сделать не удалось», – прокомментировала событие Лутковская.

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В июле этого года состоялась передача первых 9 украинских осужденных с подконтрольной "ДНР" территории, а уже 5 августа во время второй передачи удалось забрать из Донецкого следственного изолятора 20 заключенных. Часть из этих заключенных были «транзитными», то есть лицами, что в прошлом году направлялись транзитом через СИЗО до других учреждений, или же прибыли для участия в судебных экспертизах и остались в СИЗО в результате начала боевых действий.