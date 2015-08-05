Украине передали вторую группу осужденных из оккупированного Донецка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Благодаря успешным переговорам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской с представителями так называемой ДНР удалось забрать из Донецкого следственного изолятора 20 заключенных, часть из которых "транзитные". Речь идет о лицах, которые в прошлом году следовали транзитом через СИЗО в другие учреждения, или же прибыли для участия в судебных экспертизах, и остались в СИЗО в результате начала боевых действий", - говорится в сообщении.

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Омбудсмен отметила, что, как и в прошлый раз, значительная поддержка в организации процесса передачи была предоставлена руководством СБУ и ГПтС, а также непосредственно Антитеррористическим центром и руководством управления ГПтСУ в Донецкой области.

Как сообщалось, передача первых 9 украинских осужденных с неподконтрольной правительству территории Украины Донецкой области состоялась 8 июля 2015 года.