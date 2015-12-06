В Черкассах владелец упавшего на людей билборда обещает оплатить лечение всех пострадавших

Об этом экс-депутат Черкасского городского совета Сергей Кудактин сообщил на своей странице в Facebook.

Экс-депутат отметил, что билборд принадлежит возглавляемому им частному предприятию «Сентябрь+».

По информации владельца билборда, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. У одной женщины перелом ноги, у другой - повреждено колено, у мужчины - перелом ноги, еще двое мужчин получили ушиб мягких тканей, один человек отказался от госпитализации сразу, другой отказался после осмотра. Двух детей отвезли в областную детскую больницу - мальчика отпускают домой, а девочку подержат несколько дней, у нее подозрение на сотрясение мозга.

Кудактин отметил, что поддерживает постоянную связь с пострадавшими и их родственниками.

Также он заверил, что конструкция призматрона была изготовлена и смонтирована компанией, которая была одним из лидеров в производстве наружной рекламы в Украине. Также она экспортировала свои конструкции за границу, имела все необходимые разрешения, лицензии и допуски.

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«Поэтому сомнений относительно качества рекламных конструкций никогда не было», - отметил Кудактин.

По его словам, в настоящее время проводится экспертиза билборда, которая должна дать ответ о причинах падения конструкции.

Также Кудактин заверил, что предприятие с понедельника, 7 декабря, проверит состояние всех своих билбордов.

Кроме того, он отверг все обвинения в незаконности установки этой рекламной конструкции.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Черкасс на людей упал большой рекламный щит-призматрон. В результате падения пострадали семь человек.

По предварительным данным, причиной падения конструкции стал сильный порыв ветра.