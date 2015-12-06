Падение рекламного щита в Черкассах: восемь пострадавших, среди них - двое детей

Как сообщили корреспонденту УНИАН в 3-й черкасской городской больнице скорой помощи, в больницу кареты скорой привезли восемь пострадавших при падении рекламного щита.

Отмечается, что после оказания первой помощи, один из пострадавших сам пошел домой. У двух пострадавших детей ушибы мягких тканей, они отправлены на обследование и лечение в областную детскую больницу.

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Двое пострадавших взрослых госпитализированы с переломом голени в травматологическое отделение, еще двое - в областное отделение нейрохирургии, одна женщина получила ушиб грудной клетки. Среди всех госпитализированных тяжелых пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах около 10.30 в центре города на перекрестке улиц Смелянской и Гоголя возле центрального рынка просто на людей упал большой рекламный щит-призматрон. По предварительным данным, причиной его падения стали усталость металла и сильный порыв ветра.