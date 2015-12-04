На Эльбрусе пропал сотрудник обсерватории НАН Украины

Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

«В 09:21 04.12.2015г. начались поисково-спасательные работы по поиску сотрудника обсерватории Национальной академии наук Украины», - говорится в сообщении.

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В поисках принимают участие группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе 19 человек и 1 единицы техники.

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По данным МЧС, сотрудник обсерватории 1 декабря ориентировочно в 16.00 по местному времени вышел покататься на сноуборде и не вернулся.

Обсерватория находится на высоте 3150 метров, пик Терскол.