В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 77 населенных пунктов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, без электроснабжения остаются 41 н.п. в Харьковской области, 24 н.п. - в Донецкой; 6 н.п. - в Одесской, 4 н.п. – в Днепропетровской и 2 н.п. - в Луганской.

По данным ГосЧС, в течение 2 декабря аварийные бригады облэнерго возобновили электроснабжение населенных пунктов в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, которые были обесточены 1 и 2 декабря в результате сложных погодных условий (шквалистые порывы ветра, налипание мокрого снега).

Как сообщал УНИАН, в целом без электроснабжения из-за непогоды в Украине обесточены 280 населенных пунктов в 16 областях.