В ОПОРЕ назвали самые "дисциплинированные" фракции Рады

Об этом аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

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Он отметил, что во фракции "Народный фронт" показатель посещаемости составляет 87%, в "Самопомочи" - 85%, в то же время во фракции "Оппозиционного блока" - 68%, депутатской группы "Партия "Видродження" - 67%.

В ОПОРЕ отметили, что за год работы Верховной Рады VIII созыва состоялось 116 пленарных заседаний, и, по данным письменной регистрации, во всех без исключения заседаниях приняли участие 9 народных депутатов, четверо из которых мажоритарщики - Игорь Гузь, Виктор Развадовский, Игорь Артюшенко, Артем Ильюк.

В то же время указано, что среди депутатов, которые посетили меньше всего пленарных заседаний: Андрей Белецкий (3%), Дмитрий Ярош (6%), Ярослав Москаленко (19%), Михаил Добкин и Андрей Денисенко (по 22%), Вячеслав Богуслаев (27%), Владимир Зубик (29%).

Также в ОПОРЕ добавили, что депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко не посетила ни одного заседания, поскольку незаконно содержится в следственном изоляторе в России.