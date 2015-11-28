СБУ задержала корректировщика огня "ДНР"
Служба безопасности задержала гражданина Украины, который корректировал огонь боевиков незаконных вооруженных формирований "ДНР" по украинским военным в зоне проведения АТО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
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"Злоумышленник наблюдал за движением украинских военных автоколонн в районе поселка Новгородское. Добытую информацию он передавал сотруднику так называемого штаба "ДНР". По координатам информатора террористы осуществляли обстрел украинских позиций и минировали дороги, по которым двигалась отечественная техника", - говорится в сообщении.
Во время обыска в жилище злоумышленника изъяты боеприпасы к автоматическому оружию.
Также в пресс-службе сообщили, что СБУ совместно с Национальной полицией в Славянске Донецкой области блокировали канал незаконной поставки на Украине подконтрольную территорию опасного психотропного вещества – амфетамина.