Энергетическая блокада нанесла значительный ущерб Крыму - Поклонская
Обесточивание Крыма со стороны Украины нанесло полуострову значительный ущерб, точная сумма будет установлена в ходе расследования уголовного дела по факту подрыва ЛЭП.
Об этом сообщила так называемый прокурор республики Наталья Поклонская, передает РИА "Новости".
"Мы собрали материалы по ущербу с разных министерств и организаций и направили в рамках расследования уголовного дела по факту совершения диверсии, которое расследуется УФСБ. Точная сумма ущерба будет устанавливаться в ходе расследования этого уголовного дела. Ориентировочная, приблизительная сумма есть, она находится в уголовном деле. Нанесен значительный ущерб республики Крым", - сказала Поклонская.
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Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.
Сегодня работники "Укрэнерго" прекратили ремонт ЛЭП в Крым по требованию активистов.