В Германию на обучение прибыли 30 украинских военных врачей

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в "Твиттере".

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"В город Фельдкирхен (ФРГ) прибыла первая группа из 30 украинских военных врачей на учебу по принципу train the trainer (научи инструктора - УНИАН)", - написал дипломат.

Он отметил, что "двухнедельный курс для врачей ВСУ пройдет на базе Центра боевой подготовки Медико-санитарной службы Бундесвера".

Посол добавил, что "приезд наших военных медиков в Германию начинает серию практического обучения для Вооруженных сил".

Как сообщал УНИАН, со времени Революции достоинства и начала российской агрессии против Украины Германия принимает украинцев на лечение.