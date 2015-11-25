В Германию на обучение прибыли 30 украинских военных врачей
16:33, 25 ноября 2015Общество
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В Германию прибыла первая группа из 30 украинских военных врачей на обучение.
Германия / adelante.biz.ua
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в "Твиттере".
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"В город Фельдкирхен (ФРГ) прибыла первая группа из 30 украинских военных врачей на учебу по принципу train the trainer (научи инструктора - УНИАН)", - написал дипломат.
Он отметил, что "двухнедельный курс для врачей ВСУ пройдет на базе Центра боевой подготовки Медико-санитарной службы Бундесвера".
Посол добавил, что "приезд наших военных медиков в Германию начинает серию практического обучения для Вооруженных сил".
Как сообщал УНИАН, со времени Революции достоинства и начала российской агрессии против Украины Германия принимает украинцев на лечение.
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