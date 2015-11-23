"Нет содействия": В ГПУ назвали саботажем работу Минюста по расследованию дел чиновников Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, “такого содействия, как хотелось бы, нет. Иногда мы даже можем допустить наличие определенного противодействия... Это в какой-то мере можно назвать саботажем”.

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Горбатюк отметил, что, в частности, сотрудники Минюста блокируют расследование дел в отношении экс-министров юстиции Александра Лавриновича и Елены Лукаш. Так, по словам представителя ГПУ, на запрос прокуратуры в Минюст относительно возможной растраты Лукаш 2,5 млн грн, ведомство ответило, что “нет соответствующих специалистов для оценки ущерба”.

Также Горбатюк отметил, что заявления министра юстиции Павла Петренко о давлении на сотрудников ведомства со стороны Генпрокуратуры являются абсурдными и неправдивыми.

Как сообщал УНИАН, ранее Януковичу, Азарову и Захарченко были объявлены подозрения в принятии "диктаторских законов".