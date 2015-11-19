В ГПУ до сих пор не знают, кто убил правоохранителей во время противостояний на Майдане

Следствию на сегодня не известно, кто убил правоохранителей во время противостояний 15-20 февраля 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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Он отметил, что во время этих событий погибли 13 правоохранителей. Следствие сегодня рассматривает разные версии, кто мог убить правоохранителей, в частности, это их коллеги, или так называемая третья сила, кто-то со стороны участников Майдана.

«Если говорить о сообщении о подозрении, то оно никому не объявлено, поскольку для этого нет достаточных данных. Но подчеркиваю, что мы сообщили о подозрении бывшим руководителям правоохранительных органов и государства, поскольку именно их преступные действия привели к наступлению смерти, в том числе и правоохранителей», - отметил Горбатюк.