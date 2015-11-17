Преследования "автомайдановцев" координировались непосредственно администрацией Януковича - ГПУ

Преследования активистов «Автомайдана» во время событий в январе-феврале 2014 года координировались администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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«Это была системная деятельность должностных лиц департамента ГАИ, МВД, а также отдельных судей, которая координировалась администрацией президента», - сказал он.

По словам Горбатюка, по результатам предыдущих расследований в настоящее время уже направлены обвинительные акты в суд в отношении 40 человек.

«Это 38 сотрудников органов внутренних дел и 2 судей. В настоящее время также расследуются уголовные производства по подозрению двух представителей ГАИ и двух судей», - добавил он.

Горбатюк также отметил, что наиболее резонансными событиями о преследовании «автомайдановцев» было их избиение на улице Щорса и в Крепостном переулке.

«По этим эпизодам установлены подразделения киевского «Беркута», которые осуществляли эти противоправные действия, и командиры двух рот в настоящее время привлечены к уголовной ответственности. Им сообщено о подозрении и следствие идет к завершению», - сказал он.

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Горбатюк также подчеркнул, что по каждому преступлению следствие подозревает бывшее руководство государства и правоохранительных органов.

«Это была системная и скоординированная деятельность бывшего руководства государства, которое действовало в подавлении протестов именно как преступная организация, потому что фактически была лишь видимость законной деятельности правоохранительных органов. А на самом деле осуществлялось незаконное и жестокое преследование протестующих с тем, чтобы удержаться у власти и избежать ответственности за совершенные ранее преступления», - резюмировал он.