В Ривненской области на военном полигоне умер мобилизованный
На военном полигоне в Ривненской области скончался 44-летний мобилизованный из Надвирнянского района Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД в Ривненской области.
Стало известно, что военного обнаружил его товарищ в 5:00 во время подъема. При этом, по словам правоохранителей, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.
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По факту смерти военного открыли уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, идет досудебное расследование.
Сообщается, что мужчина был мобилизованный в Вооруженные силы Украины 6 июня текущего года, на военном полигоне находился с 16 октября.
Ранее УНИАН сообщал, что на Старолисецком полигоне в Ивано-Франковской области в результате обвала балкона погиб 35-летний военнослужащий, еще четверо травмированы.