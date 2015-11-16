В Ривненской области на военном полигоне умер мобилизованный

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД в Ривненской области.

Стало известно, что военного обнаружил его товарищ в 5:00 во время подъема. При этом, по словам правоохранителей, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Читайте такжеПравозащитники заявили о жестоком обращении с мобилизованными военнослужащими на полигоне под Киевом

По факту смерти военного открыли уголовное производство за частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, идет досудебное расследование.

Сообщается, что мужчина был мобилизованный в Вооруженные силы Украины 6 июня текущего года, на военном полигоне находился с 16 октября.

Ранее УНИАН сообщал, что на Старолисецком полигоне в Ивано-Франковской области в результате обвала балкона погиб 35-летний военнослужащий, еще четверо травмированы.