В Краматорске задержан "командир" одного из террористических подразделений "ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, боевик с декабря 2014 года принимал активное участие в боевых действиях незаконных вооруженных формирований "ДНР" против сил антитеррористической операции.

Потом он пошел "на повышение" в террористической организации "ЛНР". Там боевик был назначен "командиром одного из подразделений фейкового "Министерства обороны ЛНР".

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В результате спецоперации правоохранители задержали террориста при выходе из дома, в котором он скрывался.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления целей, с которыми боевик прибыл в город.