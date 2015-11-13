СМИ: Украинско-словацкую границу будут контролировать с помощью средств ПВО

19:36, 13 ноября 2015
Общество
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Границу между Украиной и Словакией будут контролировать с помощью средств противовоздушной обороны. 

uzhgorod.in

Об этом сообщает словацкое издание TVNOVINY.sk.

"Развертывание ПВО на нашей восточной границе не совсем простое решение. Это действительно исключительная мера. Но времена требуют чрезвычайных мер. Так, в настоящее время, будут использоваться все средства, которые имеются у Словакии, предназначенные для защиты воздушного пространства", - заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

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Как сообщал УНИАН, что сегодня в 30 км от словацко-украинской границы обнаружили обломки украинского вертолета. Катастрофа произошла еще в среду, однако из-за плохой погоды обнаружить обломки удалось только сегодня. 

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