СМИ: Украинско-словацкую границу будут контролировать с помощью средств ПВО

Об этом сообщает словацкое издание TVNOVINY.sk.

"Развертывание ПВО на нашей восточной границе не совсем простое решение. Это действительно исключительная мера. Но времена требуют чрезвычайных мер. Так, в настоящее время, будут использоваться все средства, которые имеются у Словакии, предназначенные для защиты воздушного пространства", - заявил министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк.

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Как сообщал УНИАН, что сегодня в 30 км от словацко-украинской границы обнаружили обломки украинского вертолета. Катастрофа произошла еще в среду, однако из-за плохой погоды обнаружить обломки удалось только сегодня.