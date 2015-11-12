Украина призвала ОБСЕ безотлагательно расследовать нарушение Минских соглашений боевиками и РФ

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД в связи с обострением ситуации на Донбассе.

"В Украине с крайней обеспокоенностью воспринимают существенный рост с начала ноября этого года числа нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины... Ожидаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ безотлагательно осуществит всестороннее расследование нарушений Минских соглашений и даст им объективную оценку, как это предусмотрено п. 3 решения Постоянного совета ОБСЕ №1117 от 21 марта 2014 г. относительно размещения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также договоренностями, достигнутыми в сфере безопасности», - отметили в ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что продолжают придерживаться принципиальной позиции, что залогом надлежащего выполнения Минских соглашений остается реализация Россией и поддерживаемыми ею незаконными вооруженными формированиями мероприятий «блока безопасности», а именно: прекращение поставки Москвой вооружений, военной техники и наемников; обеспечение полного и беспрепятственного доступа наблюдателей СММ ОБСЕ к любому району, в т.ч. к временно неконтролируемым участкам украинско-российской государственной границы; вывод вооружений, боевиков и наемников с территории Украины; разоружение незаконных вооруженных формирований.

Вместе с тем в ведомстве призвали международное сообщество усилить влияние на Российскую Федерацию с целью обеспечения неукоснительного соблюдения режима всеобъемлющего прекращения огня и безусловного выполнения Минских документов в полном объеме.

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"Украина остается преданной Минским договоренностям 2014 и 2015 годов как единственному эффективному инструменту мирного урегулирования ситуации на Донбассе и предпримет исчерпывающие меры для их надлежащей имплементации", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.