"Freedom to Nadiіa Savchenko": "Укрпочта" выпустила конверты с призывом поддержать летчицу

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» выпустило художественные немаркированные конверты с призывом поддержать украинскую летчицу, Героя Украины Надежду Савченко, которую незаконно, по сфабрикованным обвинениям судят в России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГППС «Укрпочта».

Конверты выпустили по инициативе сестры Надежды Савченко, Веры.

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На лицевой стороне конверта – черно-белое фото Надежды, обрамленное полосой украинского флага, с призывом «Свободу Надії Савченко!/Freedom to Nadiіa Savchenko!». Лозунг представлен двумя языками, для того, чтобы привлечь внимание всего мира к проблеме незаконного содержания украинки под арестом в Российской Федерации. На обратной стороне конверта представлена информация о летчице.

Вскоре в отделениях «Укрпочты» появятся такие же по дизайну конверты с изображениями крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко.

В реализации проекта приняли участие правозащитные организации «Центр гражданских свобод», ГО Центр «Социальное действие» и корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, который является автором фотографии Кольченко и Сенцова, изображенных на одном конверте.

Ранее «Укрпочта» выпустила марку с изображениями Савченко.