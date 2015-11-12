Британский журналист назвал "главный момент" теории российской пропаганды

Об этом он рассказал в интервью Новому времени.

"Когда в кадре появляется ведущая, то она начинает сюжет в духе классической пропаганды, мол, наши ребята поехали, их провожали жены, и поехали они на войну. А дальше начинаются какие-то длинные формулировки, которые эмоционально не цепляют. Длинные фразы не могут вдохновить", - отметил публицист.

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По его словам, такая же проблема была у американцев после трагедии 11 сентября, когда началась война с террором.

"Тогда солдаты в Афганистане или Ираке не понимали, что именно они там делали. Каждый придумывал свой смысл. Главный момент российской теории информационно-психологической войны в том, что можно начать войну, не декларируя. Это ставит пропагандистов противника в тупик, что плохо сказывается на мобилизации. Появляется очень странное чувство, которое я испытал, например, в Одессе или в Харькове, что война есть для одних людей, а для других ее нет. Есть ощущение, что кого-то это зацепило, стало их жизнью, а для кого-то осталось чужой проблемой. Нет момента настоящего национального единения", - сказал Померанцев.

В то же время, по словам британского журналиста, это не вина Украины, это следствие современного способа ведения войны.

Полное интервью читайте в выпуске журнала Новое время от 13 ноября.