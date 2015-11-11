Восстановление Украиной контроля над восточной границей имеет решающее значение - ОБСЕ

Об этом говорится в его заявлении по итогам визита в Украину.

Президент ПА ОБСЕ отметил, что вопрос восточной границы Украины имеет решающее значение.

"Пока страна не восстановит полный контроль над этим рубежом, боюсь, что оружие и личный состав могут и дальше попадать в Украину", - заявил Канерва.

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Также он выразил убеждение, что наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должна быть предоставлена возможность для осуществления полного наблюдения и помощи стабилизации ситуации вдоль всей границы.

Говоря о получении вооружения от линии разграничения, Канерва выразил убеждение, что отвод вооружения должен состояться как можно быстрее. Он отметил, что во время различных встреч в Киеве можно сделать вывод, что в Украине по этому поводу существует консенсус.

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Также он подчеркнул важность инициатив украинского правительства по проведению реформ и настойчиво призывал осуществлять дальнейшие шаги, особенно в борьбе с коррупцией и решении вопроса децентрализации.

"Широкомасштабные реформы, которые Украинское государство начало внедрять, были бы вызовом для любого правительства, не говоря уже об их реализации во время вооруженного конфликта. Я настоятельно призываю политиков, которые принимают решения, сосредоточиться на долгосрочной перспективе для блага страны", - заявил президент ПА ОБСЕ.

Также он вновь подтвердил готовность Парламентской ассамблеи ОБСЕ содействовать диалогу между украинскими и российскими парламентариями для поддержки дипломатического решения конфликта.