Следственная группа назвала причину катастрофы Су-25 под Запорожьем

Об этом на своей странице в Facebook написал главный военный прокурор, заместитель генпрокурора Анатолий Матиос.

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«По предварительной версии следственной группы военных прокуроров и инспекции по расследованию авиакатастроф МОУ, которые начали работу на месте трагедии, осуществляя тренировочный полет на сверхнизкой высоте, самолет допустил столкновение с высоковольтной линией электропередач, в результате чего упал в районе с.Терновка Вольнянского района Запорожской области неподалеку 255 км автомобильной трассы Харьков-Симферополь», - говорится в сообщении.

По данным Матиоса, самолет не был укомплектован боекомплектом.

Зі скорботою інформація для ЗМІ. Сьогодні , о 9.15 трапилася авіакатастрофа військового літака СУ-25 ВПС МО України. ... Posted by Анатолій Матіос on 11 листопада 2015 р.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области потерпел крушение военный самолет. Пилот, 1992 года рождения, погиб, мирное население не пострадало.