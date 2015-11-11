"Самого сочного свидетеля" не удалось допросить по делу Савченко: главарь "ЛНР" Плотницкий не явился в суд

Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, накануне один из адвокатов Савченко Марк Фейгин написал в Twitter, что защита рассчитывает на появление Плотницкого, который ранее выражал готовность выступить в суде, если его вызовут.

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"Завтра на суде в Донецке могут допросить экспертов и возможно самого сочного свидетеля, нашего любимчика. Ну, ждем", - написал Фейгин, сопроводив пост фотографией Плотницкого.

Согласно сообщению, после начала заседания судья постановил продолжить оглашение результатов криминалистической экспертизы.