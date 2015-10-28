"Свобода ближе, чем кажется": Адвокат анонсировал возвращение Савченко в Украину

Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко в 2016 году вернется в Украину, заявляет ее адвокат Марк Фейгин.

«Вышел из тюрьмы в Новочеркасске. Всем привет от Надежды. Свобода ближе, чем кажется. В новом году Савченко уедет домой», - написал он в Twitter.

Вместе с тем Фейгин не добавил каких-либо других деталей этому поводу.

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Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

Сегодня, 28 октября, в Донецком городском суде Ростовской области РФ состоится очередное заседание по делу Савченко.