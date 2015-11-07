Полиция будет штрафовать водителей с номерными знаками Южной Осетии и Абхазии

«Наличие на транспортных средствах номерных знаков непризнанных государственных образований приравнивается к отсутствию номерных знаков», - говорится в сообщении. При таких обстоятельствах, полиция будет действовать согласно закону.

Читайте такжеВ Украине полноценно работают 489 отделений полиции - МВД

Также сообщается, что ранее полиция обратилась за помощью в МИД Украины, поскольку необходимо было компетентно дать оценку международно-правовому статусу территории Южной Осетии и Абхазии.

В ответе на запрос правоохранителей во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «Украина не признавала так называемые "республики" независимыми или составляющими других государств, кроме Грузии».

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня начала свою работу Национальная полиция. Уже назначены на должности работники дежурных частей и следователи, которые выполняют свои обязанности в полном объеме. В составе Главных управлений полиции в областях и Киеве полноценно функционируют более 700 отделов и отделений полиции.