В Попасной военные застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться через блокпост

14:34, 05 ноября 2015
Общество
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На окраине г. Попасная Луганской области военнослужащие применили оружие для остановки неизвестного автомобиля, который на большой скорости пытался прорваться через блокпост.

фото evromaidan2014.com

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

"На блокпосту, что на окраине г. Попасная, военнослужащими ВСУ для остановки автотранспорта было применено огнестрельное оружие. В результате чего водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Выездом сотрудников следственно-оперативной группы предварительно установлено, что автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter", черного цвета, на большой скорости пытался проехать через блокпост", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, при осмотре автомобиля с огнестрельными ранениями обнаружен труп неизвестного мужчины в камуфлированной одежде с казачьим шевронами.

Согласно сообщению, данный факт зарегистрирован. Осмотр места происшествия продолжается. Личность погибшего устанавливается.

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