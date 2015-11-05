В Попасной военные застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться через блокпост
На окраине г. Попасная Луганской области военнослужащие применили оружие для остановки неизвестного автомобиля, который на большой скорости пытался прорваться через блокпост.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
"На блокпосту, что на окраине г. Попасная, военнослужащими ВСУ для остановки автотранспорта было применено огнестрельное оружие. В результате чего водитель автомобиля погиб на месте происшествия. Выездом сотрудников следственно-оперативной группы предварительно установлено, что автомобиль "Mercedes-Benz Sprinter", черного цвета, на большой скорости пытался проехать через блокпост", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, при осмотре автомобиля с огнестрельными ранениями обнаружен труп неизвестного мужчины в камуфлированной одежде с казачьим шевронами.
Согласно сообщению, данный факт зарегистрирован. Осмотр места происшествия продолжается. Личность погибшего устанавливается.