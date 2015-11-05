В Госдуме РФ предлагают пожизненно запретить въезд в Россию участникам АТО

Соответствующий депутатский запрос они направили премьеру Дмитрию Медведеву, а копии документов руководителю Федеральной миграционной службы, в Следственный комитет, МВД и ФСБ, сообщило агентство "РИА Новости".

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"Просим вас во взаимодействии с правоохранительными органами составить максимально полный перечень лиц, принимавших активное участие в так называемой АТО, в целях введения для них пожизненного запрета на въезд в Россию", - процитировало текст запроса агентство.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госдуме РФ потребовали проверить законность распада СССР.