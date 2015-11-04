В Одессе из-за "заминирования" вокзала эвакуировали почти 6 тысяч человек

Как сообщили УНИАН в Приморском райотделе милиции города, помещение и прилегающая территория вокзала станции «Одесса-Главная» обследованы специалистами взрывотехнической службы. В результате никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено.

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«Из помещений и с территории правоохранители эвакуированы 5800 граждан, в том числе работников вокзала. Сейчас вокзал заработал в обычном режиме», - отметили в райотделе.

В ведомстве добавили, что указанные деяния наказываются согласно ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в милицию примерно в 16.40 от неизвестного гражданина поступило сообщение о том, что Одесский железнодорожный вокзал якобы заминирован.