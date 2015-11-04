Десантники 79-й бригады вернулись из "крымской самоволки" на материк
Военнослужащие 79-й отдельной аэромобильной бригады, которые в начале сентября текущего года оказались на территории аннексированного Крыма, вернулись на материковую часть Украины.
Как сообщает пресс-служба ВСУ, в настоящее время они находятся в пункте постоянной дислокации бригады вместе со своим адвокатом.
Отмечается, что по факту исчезновения данных военнослужащих в сентябре текущего года командованием части проведена служебная проверка, по результатам которой установлено, что военнослужащие самовольно покинули воинскую часть.
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"Материалы проверки переданы в Херсонскую прокуратуру. После возвращения бойцов уполномоченные лица возобновили проверку, по результатам которой будет принято правовое решение, о чем будет сообщено дополнительно. Обстоятельства пребывания военнослужащих на территории аннексированного Крыма выясняются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ФСБ России 7 сентября заявила о задержании трех украинских военных в анексованому Крыму.