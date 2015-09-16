ФСБ России задержала трех украинцев на границе с оккупированным Крымом - ГПС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на борту задержанной лодки находились трое граждан Украины.

"Сегодня утром в отдел пограничной службы «Геническ» Херсонского отряда поступила информация от рыбака, который осуществлял вылов рыбы на озере Сиваш, о возможном задержании представителями ФСБ Российской Федерации рыболовецкой лодки в районе Кошарского лимана на административной границе с временно оккупированной территории Украины АР Крым, на борту которого находились трое граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "лодка вышла из временного пункта базирования «Стрелковое» для осуществления промышленного вылова рыбы в соответствии с талона выданного Генический территориальным отделом «Азоврибохорони»".

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"Около 10 часов утра один из рыбаков, которые были на лодке позвонил жене и сообщил, что ей необходимо передать оригинал паспорта через контрольный пункт въезда/выезда «Чонгар» российским пограничникам для составления административных документов", - сообщает ГНСУ.

"По факту причин и обстоятельств возможного задержания 3-х граждан Украины представителями ПС ФСБ РФ начальником Бердянского пограничного отряда назначено служебное расследование. Также проинформировано МИД Украины и взаимодействующие правоохранительные органы.", отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации в августе пытались завербовать трех украинцев, которые рыбачили неподалеку украинско-российской границы в Сумской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, три жителя города Сумы обратились в областное управление Службы безопасности Украины о том, что в августе на территории Украины вблизи границы их незаконно задержал наряд управления пограничной службы ФСБ РФ по Курской области. Российские силовики против воли граждан Украины переместили их через государственную границу и удерживали на территории России в течение трех суток.