Раде предлагают расследовать ситуацию со взрывами в Сватово

Согласно данным на сайте ВР, проект постановления зарегистрировал депутат Сергей Каплин (фракция "Блок Петра Порошенко").

Основной задачей работы комиссии он предлагает определить получение и проверку информации о расследовании обстоятельств событий в Сватово.

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В свою очередь Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Луганской областной военно-гражданской администрации предлагается поручить обеспечить соблюдение законов о статусе народного депутата, о комитетах ВР и о государственной тайне относительно доступа членов ВСК к информации, материалам и документам относительно указанных событий.

В состав комиссии Каплин предлагает включить 4 членов фракции БПП, 2 - "Народного фронта", по одному от всех остальных фракций и групп, а также представителя внефракционных.

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Сроком деятельности комиссии предлагается определить один месяц со дня принятия постановления. При этом до конца этого срока ВСК должна представить на заседании Рады отчет о своей работе.

Как сообщалось, в результате взрывов на арсенале в Сватово погибли 4 человека и пострадало 16.