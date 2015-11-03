На Донетчине открыли очередной контрольно-пропускной пункт въезда-выезда

Об этом сообщает "5 канал".

"Чтобы обеспечить полноценный контроль на этом участке на линии разграничения, мы должны на сегодня переместиться ближе к линии разграничения, объединить все дороги, ведущие к линии разграничения и линии пересечения и создать условия для всех пограничных и таможенных функций", - сообщил начальник восточного регионального управления Государственной пограничной службы Сергей Бидыло.

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"Мы пропустили за прошедшую неделю более 42 тыс. лиц через Новотроицкое, более 43 тыс. человек оформили в Зайцево. И более 25 тыс. оформили в Гнутово. Безусловно очень проблематично то, что на самом деле Тука открыл в Станице-Луганской переход пеший. Но очень хотелось, чтобы открыли пункт переезда. Потому что до половины автомобилей из Луганской области на наших пунктах пропуска въезда и выезда, и это проблема", - отметил председатель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.