На митинге под Радой против политических репрессий усилены меры безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники МВД и Нацгвардии выстроились по периметру в Мариинском парке неподалеку от Верховной Рады и пропускают активистов на площадь Конституции только после тщательного осмотра. Правоохранители вместе с кинологами проводят обыск личных вещей активистов на предмет запрещенных и взрывчатых предметов. У входов в здание парламента дежурят десятки нацгвардейцев.

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Возле Мариинского парка находится около 10 микроавтобусов с затемненными окнами, несколько единиц спецтехники и пожарная машина

Как сообщал УНИАН, на площади Конституции под Верховной Радой проходит митинг против политических репрессий, в частности в поддержку лидера партии УКРОП Геннадия Корбана. Количество участников митинга против политических репрессий возросло уже до тысячи человек.