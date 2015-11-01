Крупное ДТП в Киеве: Нетрезвый водитель врезался в машину полицейских, шестеро пострадавших
11:05, 01 ноября 2015Общество
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В результате крупного ДТП на проспекте Победы в Киеве пострадали шесть человек, среди которых двое полицейских и работник коммунальных служб.
Скриншот / 112.ua
Об этом сообщает "112 Украина".
"Два автомобиля, которые ехали из центра, столкнулись. В результате полицейские перекрыли дорогу автомобилем. Во время выяснения обстоятельств ДТП другой автомобиль врезался в патрульную машину", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель авто, который врезался в патруль, был в состоянии алкогольного опьянения.
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Все пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники коммунальных служб. Движение на проспекте не перекрыто.
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