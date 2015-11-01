Крупное ДТП в Киеве: Нетрезвый водитель врезался в машину полицейских, шестеро пострадавших

11:05, 01 ноября 2015
Общество
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В результате крупного ДТП на проспекте Победы в Киеве пострадали шесть человек, среди которых двое полицейских и работник коммунальных служб.

112.ua

Об этом сообщает "112 Украина".

"Два автомобиля, которые ехали из центра, столкнулись. В результате полицейские перекрыли дорогу автомобилем. Во время выяснения обстоятельств ДТП другой автомобиль врезался в патрульную машину", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель авто, который врезался в патруль, был в состоянии алкогольного опьянения.

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Все пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники коммунальных служб. Движение на проспекте не перекрыто. 

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