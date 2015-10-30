Главное "лицо" путинского канала Екатерина Андреева оказалась гражданкой Черногории

Об этом свидетельствует доклад "Центра гражданского образования" Черногории, на котором акцентировал внимание оппозиционный российский политик Алексей Навальный на своем сайте.

Так, ведущая программы "Время" Андреева вышла замуж за известного черногорского бизнесмена Душана Перовича. Но интересен тот факт, что она получила гражданство не как жена черногорца, а как почетный гражданин.

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"За какие заслуги перед Черногорией - неизвестно", - подчеркнул Навальный.

Стоит подчеркнуть, что почетное черногорское гражданство выдается людям, чья профессия и статус имеют особое значение для государства и способствуют реализации научных, экономических, культурных, спортивных или иных интересов государства.

При этом в полиции Черногории подчеркивают, что перед тем, как дать человеку почетное гражданство, спецслужбы страны проверяют его биографию, наличие его имени в базе Интерпола и так далее.