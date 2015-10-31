В районе Затоки нашли тело еще одного пассажира затонувшего катера "Иволга"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает заместитель главы Одесской облгосадминистрации Владимир Жмак.

«В кармане обнаружены документы, удостоверяющее личность погибшего. Таким образом, число найденных жертв трагедии достигло 18. Поиск продолжается», - говорится в сообщении.

Сегодня утром в районе Затоки найдено ещё одно тело пассажира Иволги. В кармане обнаружены документы, удостоверяющее лич... Posted by Vladimir Zhmak on 31 октября 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в районе поселке Затока перевернулся прогулочный катер "Иволга".

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Возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Капитан судна арестован.