Гранату во двор дома мэра Львова бросил находящийся в розыске боец "Айдара" - Семенченко

Об этом написал народный депутат (фракция «Самопомощь») Семен Семенченко в Facebook.

«Только что получил официальную информацию из Минобороны по человеку, который кинул гранату в дом семьи Садового. Александр Гживинский. Списков в Айдаре много, поэтому и первоначально возникла путаница. По официальной информации - военнослужащий в/ч 2950. В августе 2015 при передислокации батальона из Новомосковска в Широкий Лан самовольно оставил часть», - написал Семенченко.

Он отметил, что, по информации, предоставленной Министерством обороны, с августа 2015 года Гживинский находится в розыске.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября около 22.50 во Львове во дворе дома, где проживает Садовый, раздался взрыв.

Работники милиции, которые осуществляют охрану территории возле дома мэра Львова, задержали мужчину, бросившего гранату во двор семьи Садовых. Установлено, что это 29-летний местный житель. В результате взрыва никто не пострадал.