В ОБСЕ пояснили инцидент с ГРУшником в составе миссии на Донбассе

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

"Этот наблюдатель был отозван. Мы видим, как поведение одного человека может подорвать доверие ко всей миссии. Он продемонстрировал непрофессионализм и нарушил все правила поведения ОБСЕ. Подчеркиваю, что это единичный случай, у нас 600 наблюдателей, которые профессионально работают. Мы соблюдаем все правила поведения при работе в таких сложных условиях", - рассказал Хуг на брифинге.

При этом он выразил надежду, что этот случай станет единственным исключением.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области среди наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе работают российские военные разведчики.