В ОБСЕ пояснили инцидент с ГРУшником в составе миссии на Донбассе
Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что случай с наблюдателем в Северодонецке в Луганской области был единичным.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
"Этот наблюдатель был отозван. Мы видим, как поведение одного человека может подорвать доверие ко всей миссии. Он продемонстрировал непрофессионализм и нарушил все правила поведения ОБСЕ. Подчеркиваю, что это единичный случай, у нас 600 наблюдателей, которые профессионально работают. Мы соблюдаем все правила поведения при работе в таких сложных условиях", - рассказал Хуг на брифинге.
При этом он выразил надежду, что этот случай станет единственным исключением.
Читайте такжеВ Чернигове за шпионаж осужден гражданин РФ
Как сообщал УНИАН ранее, в Луганской области среди наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе работают российские военные разведчики.