Facebook заблокировал страницу главаря "ДНР" Захарченко за унижение чести и достоинства украинцев

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пару часов назад обнаружил, что моя публичная страница в ФБ заблокирована. Как удалось выяснить моим помощникам, со стороны украинских участников сети поступило больше 2500 жалоб на мою страницу. Мол, мои слова прищемили их чувство собственного достоинства и нанесли непоправимый ущерб их чести. Это странно», - заявил Захарченко.

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По его словам, в Facebook он не употреблял никаких выражений, «способных вызвать агрессивную реакцию со стороны администрации соцсети».

Захарченко посетовал, что «киевляне забыли о донецком характере», и пообещал одержать победу в информационной войне.