Порошенко посмертно наградил орденом Кузьму Скрябина

На сайте главы государства сообщается, что Петр Порошенко рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию о "присвоении Андрею Кузьменко звания народного артиста Украины", которую подписали более 26 тысяч граждан.

"Следует отметить, что согласно пункта 7 Положения о почетных званиях Украины, утвержденного Указом Президента Украины "О почетных званиях Украины" от 29 июня 2001 года № 476, присвоения почетного звания посмертно не производится", - отмечает Порошенко.

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Одновременно, учитывая многочисленную поддержку отмечания Кузьменко государственной наградой и его значительный взнос в развитие украинской культуры и обогащение отечественного музыкального искусства, президент поддержал предложение Комиссии государственных наград и геральдики о награждении Андрея Кузьменко орденом "За заслуги" І степени (посмертно).

"Благодарю за активную позицию относительно заслуг талантливого музыканта, которого почитают миллионы украинцев. Благодарен родителям Андрея, которые воспитали достойного сына и гражданина. Уверен, его будут помнить и наши воины, которых Андрей поддерживал в борьбе с агрессором", - заявил президент.