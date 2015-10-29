Порошенко посмертно наградил орденом Кузьму Скрябина
Президент поблагодарил граждан за активную позицию относительно талантливого музыканта, которого почитают миллионы украинцев.
На сайте главы государства сообщается, что Петр Порошенко рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию о "присвоении Андрею Кузьменко звания народного артиста Украины", которую подписали более 26 тысяч граждан.
"Следует отметить, что согласно пункта 7 Положения о почетных званиях Украины, утвержденного Указом Президента Украины "О почетных званиях Украины" от 29 июня 2001 года № 476, присвоения почетного звания посмертно не производится", - отмечает Порошенко.
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Одновременно, учитывая многочисленную поддержку отмечания Кузьменко государственной наградой и его значительный взнос в развитие украинской культуры и обогащение отечественного музыкального искусства, президент поддержал предложение Комиссии государственных наград и геральдики о награждении Андрея Кузьменко орденом "За заслуги" І степени (посмертно).
"Благодарю за активную позицию относительно заслуг талантливого музыканта, которого почитают миллионы украинцев. Благодарен родителям Андрея, которые воспитали достойного сына и гражданина. Уверен, его будут помнить и наши воины, которых Андрей поддерживал в борьбе с агрессором", - заявил президент.