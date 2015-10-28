В Винницкой области прошел третий областной Форум родителей детей с инвалидностью

Этот проект реализовывался в рамках конкурса по определению программ, разработанных институтами гражданского общества, которые финансируются из областного бюджета в 2015 году.

Форум проходил в рамках реализации проекта «Путь к полноценной жизни в обществе лиц с инвалидностью и участников АТО», который выполняет Винницкая общественная организация «Росток» в партнерстве с университетом «Украина» и при содействии Винницкой ОГА.

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Цель проекта - повышение уровня информированности людей с инвалидностью, участников АТО и членов их семей относительно своего права на образовательные и социальные услуги, трудоустройство, современных методик реабилитации, создание позитивного имиджа социально ответственного бизнеса с целью формирования общества равных возможностей на Винниччине.

В рамках Форума были обсуждены вопросы первичной консультации, социальной, психологической и физической реабилитации, социальной защиты и образования детей с инвалидностью.

В ходе мероприятия присутствующие имели возможность посмотреть фильм «Инклюзия: «Fit into normality», заслушать доклады по актуальным вопросам относительно организации учебного процесса для детей с инвалидностью.

В завершение Форума вынесена резолюция, которая предусматривает создание благоприятной среды для внедрения инклюзивного обучения в Винницкой области на всех образовательных уровнях, а также всестороннее обеспечение качества и доступности реабилитации и образования для каждого человека с инвалидностью, независимо от места проживания.