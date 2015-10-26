На Луганщине зафиксировали более 50 сообщений о нарушениях избирательного процесса

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области за вчерашние сутки, 25 октября, зафиксировали 59 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

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Как говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД в Луганской области, по состоянию на 09.00 понедельника, в регионе зарегистрировано 59 сообщений, связанных с избирательным процессом: Северодонецкий горотдел милиции - 36 сообщений, Сватовский райотдел - 8, Лисичанский горотдел - 5, Троицкий райотдел - 3, Кременской райотдел - 1, Рубежанский горотдел - 3, Старобельский райотдел - 2 и Новоайдарский райотдел милиции – 1 сообщение.