В Одесской области похоронили пограничника, погибшего в "Довжанском котле"

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы, 21 октября в селе Молога провели в последний путь военнослужащего Госпогранслужбы, участника АТО сержанта Олега Кислицкого.

Отдать последний долг пришли родные, друзья, боевые товарищи, односельчане, ученики школы, которую окончил Кислицкий.

Похоронили героя на поселковом кладбище, рядом с его дедушкой и бабушкой.

Как отметили в ведомстве, с 2002 по 2006 год Кислицкий проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, принимал участие в миротворческих операциях за пределами Украины. С 2006 года служил в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

«Сегодня сержанту Олегу Кислицком было бы 32 года. Такой человек заслуживал долгую и счастливую жизнь. Однако судьба распорядилась иначе», - отметили в управлении.

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В августе 2014 года пограничник вместе со своими боевыми побратимами осуществлял прорыв с «Довжанского котла», откуда не вернулся. Долгое время его считали пропавшим без вести. Родные и близкие, сослуживцы, руководство Госпогранслужбы и Белгород-Днестровского отряда, волонтерские организации не прекращали его поиски.

«На прошлой неделе мы получили трагическое известие - Олега больше нет», - сказали в управлении.