Аваков анонсировал реформу экспертной службы: станет обособленной и не будет подчиняться полиции

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, о чем он сказал сегодня во время презентации концепции реформирования экспертной службы МВД.

"Новая структура экспертной службы начнет работать с 7 ноября", - сообщил Аваков.

Министр отметил, что экспертная служба МВД есть и будет крупнейшей экспертной организацией в государстве с мощным кадровым, научным и техническим потенциалом. В ее составе работают более 3 тысяч настоящих профессионалов, которые ежегодно выполняют около 300 тысяч экспертиз и исследований по более 50-и направлениям.

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Глава МВД отметил, что экспертная служба - постоянный и единственный в Украине член союза «Европейской сети криминалистических научных учреждений» – организации, объединяющей более 60 представителей научно-исследовательских учреждений из 36 стран Европы.

По словам Авакова, после реформы экспертная служба МВД станет обособленной и будет подчиняться МВД, а не органу досудебного следствия, которым будет полиция. Следственные подразделения и эксперты утратят организационную связь, зато они будут сотрудничать между собой.

"Целью реформы является построение по европейскому образцу реально независимой от органов досудебного следствия, высокопрофессиональной, открытой для общественного контроля сети экспертных подразделений, призванных на деле выполнять важную для правового государства миссию – способствовать утверждению справедливого суда в Украине", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.