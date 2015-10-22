В Украину вернулся сбежавший в Москву после разгона Евромайдана генерал МВД - СМИ

После кровавого разгона Майдана и смены власти чиновник сбежал в Москву, передает ТСН.

Милиционер размещал "Беркут" в санатории в Пуще-Водице, который принадлежал его жене, за что получил миллион гривень от государства.

После победы Евромайдана милиционер бежал в Москву, где принимал активное участие в так называемом "Комитете спасения Украины" Николая Азарова.

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По информации источников издания, мужчина уже неделю, как находится в Украине. За это время его видели в Черкасской, Полтавской, Черниговской областях, а также в центре Киева.

Пока нет информации, находится ли Крикун в перечне разыскиваемых за преступления против Майдана человек. Официальные запросы в ГПУ, СБУ и МВД пока не получили ответ.

Стоит напомнить, что Крикуна уволили из органов МВД в феврале 2014 года.