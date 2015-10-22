Тука не исключает дальнейших кадровых изменений в прокуратуре и СБУ Луганщины

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука не исключает возможность дальнейших кадровых изменений в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной ВГА со ссылкой на Туку, не исключены кадровые перестановки в прокуратуре и Службе безопасности Украины.

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"Я никогда не делал больших тайн из того, что одна из основных задач, возложенных на меня президентом, это борьба с коррупцией. К сожалению, это позорное явление присутствует повсюду: от маленького села до столицы нашего государства. Бороться с этим спрутом нужно везде. Не так давно в Кременной был уволен начальник районной образования: были выявлены нарушения по завышению закупочных цен за один год на миллион гривен на закупку детского питания. Миллион в год - это примерно 300 новых школьных досок в классы. Это почти 600 комплектов новых школьной мебели. Я убежден: в ближайшее время общество увидит не просто разговоры, а дела. Я не исключаю, что среди правоохранителей будут еще кадровые изменения, это касается не только МВД, но и прокуратуры и СБУ", - отметил Тука.