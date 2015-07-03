Порошенко: Кадровые изменения будут проводиться ежедневно как "прививка" против контрабанды

20:13, 03 июля 2015
Политика
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По словам Порошенко, вчера были уволены четверо руководителей пограничных отрядов, подозреваемые в участии в контрабанде, ведется расследование.

Порошенко заявил о продолжении политики кадровых изменений / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что борьба с коррупцией является одним из приоритетных заданий.

В интервью телеканалу “Украина” президент сказал: “Новый председатель СБУ (Василий Грицак) мне доложил, что в Одесской области задержаны за получение взятки председатель райгосадминистрации и сельский председатель, который ему эту взятку нес”.

По словам Порошенко, вчера были уволены четверо руководителей пограничных отрядов, подозреваемые в участии в контрабанде, ведется расследование.

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Как сказал президент, также задержали трех высокопоставленных должностных лиц, привлеченных к контрабанде янтаря, и кадровые изменения будут проводиться ежедневно как прививка против контрабанды.

“Это будет продолжаться ежедневно, пока это не станет мощной прививкой для коррупционеров в виде неотвратимости ответственности за коррупцию”, - подчеркнул глава государства.

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