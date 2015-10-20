Охранять порядок на местных выборах будет более 100 тысяч правоохранителей

12:10, 20 октября 2015
Общество
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К охране общественного порядка на местных выборах 25 октября будет привлечено более 100 тысяч правоохранителей.

zp.comments.ua

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время заседания коллегии МВД по подготовке органов внутренних дел к обеспечению правопорядка во время местных выборов.

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"Согласно расчетам сил и средств, в день голосования будет привлечено более 100 тыс. правоохранителей, а именно 73 тыс. работников милиции, 1,6 тыс. сотрудников патрульной полиции, 4 тысячи слушателей учебных заведений (МВД - УНИАН), 8 тысяч военнослужащих Нацгвардии, 1,5 тыс. пограничников, 13 тыс. сотрудников ГСЧС", - сообщил он.

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