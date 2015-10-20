Охранять порядок на местных выборах будет более 100 тысяч правоохранителей

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время заседания коллегии МВД по подготовке органов внутренних дел к обеспечению правопорядка во время местных выборов.

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"Согласно расчетам сил и средств, в день голосования будет привлечено более 100 тыс. правоохранителей, а именно 73 тыс. работников милиции, 1,6 тыс. сотрудников патрульной полиции, 4 тысячи слушателей учебных заведений (МВД - УНИАН), 8 тысяч военнослужащих Нацгвардии, 1,5 тыс. пограничников, 13 тыс. сотрудников ГСЧС", - сообщил он.