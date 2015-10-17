В Донецкой области милиция задержала одного из организаторов псевдореферендума

Как сообщает пресс-служба Марьинского райотдела Главного управления МВД в Донецкой области, "установлено, что 42-летний местный житель был организатором незаконного референдума в Красногоровке и координатором незаконных вооруженных формирований, осуществлял "охрану порядка" во время проведения фейкового референдума в Донецке и был тюремщиком задержанных боевиками сторонников единства Украины в здании Донецкой областной госадминистрации".

Читайте такжеДвое боевиков "ЛНР" арестованы в Краматорске: готовили терактыПосле событий 2014 года мужчина вернулся домой. Милиционеры задержали подозреваемого по месту жительства, в частном доме. При осмотре жилища была обнаружена граната РГД-5 с запалом.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("создание террористической группы или террористической организации"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Фигуранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе отработки Красногоровки, в одном из заброшенных домов сотрудники милиции обнаружили 2 автомата "Сайга-МК", 3 магазина и 85 патронов калибром 7,62 мм.

По данным местных жителей, хозяева дома уехали в Россию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").