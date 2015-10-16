На Полтавщине военный "Урал" врезался в тягач, погиб боец (фото)

Об этом сообщает ГУ МВД в Полтавской области.

"В результате столкновения 43-летний водитель "Урала" (сержант Вооруженных сил Украины) погиб на месте, а его 44-летний пассажир (рядовой ВСУ) получил телесные повреждения различной степени тяжести. 28-летний водитель грузовика "Рено Магнум" не пострадал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате столкновения на дороге произошла утечка бензина, который перевозили военнослужащие. Движение транспорта в сторону Киева было временно ограничено. На данный момент движение транспорта восстановлено.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Также решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.