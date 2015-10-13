В Краматорске изучат опыт Литвы по евроинтеграции

В Краматорске запланировано проведение "круглого стола" "Евроинтеграция как инструмент эффективного развития местного самоуправления: опыт Литвы в реалиях Донбасса".

В качестве основного спикера выступит вице-президент Комитета регионов ЕС, член рабочей группы по Украине Арнольдас Абрамавичюс, который расскажет об опыте Литвы в реформировании органов местного самоуправления, сообщает 6264.com.ua. Читайте такжеВ Краматорске открылся Центр помощи и поддержки участников АТО Приглашены представители посольства Литвы в Украине, Донецкой ОГА, органов местного самоуправления Донетчины. Мероприятие намечено на 27 октября

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